Скрывала беременность семь месяцев: 12-летняя россиянка скоро станет мамой

На юго-востоке Подмосковья 12-летняя забеременела от 21-летнего парня. Молодой человек хочет взять шестиклассницу в жены.

Об интересном положении девочки начали замечать учителя ее школы: их смутила неестественная полнота шестиклассницы. Классная руководительница решила позвонить матери подростка, чтобы высказать свои подозрения. Женщина, испытав шок, заявила, что дочь просто поправилась, но для успокоения педагогов может сдать тест на беременность. Но это не понадобилось — ученица во всем призналась прямо в школе. Полиция приехала за ней в учебное заведение, а после задержала будущего отца, пишет mk.ru.

Пара призналась, что они любят друг друга и живут половой жизнью. По результатам УЗИ, девочка находится на седьмом месяце беременности. Она рада ребенку, как и ее будущий избранник. Возлюбленные хотят пожениться, но у будущей матери нет даже паспорта.

Ранее 14-летняя екатеринбурженка из цыганской семьи забеременела от 12-летнего парня. Будущая мама рассказала, что вышла за него замуж по цыганским обычаям.