Детей планировали: 14-летняя девочка забеременела от 12-летнего мужа в российском городе

В Екатеринбурге 14-летняя девочка забеременела от 12-летнего мальчика. Будущая мама рассказала, что вышла за него замуж по цыганским обычаям.

Школьница родом из цыганской семьи. Согласно традициям этого народа, ее выдали замуж за 12-летнего мальчика. Молодожены вступили в интимные отношения по обоюдному согласию, пояснил Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.

О случившемся узнали, когда молодая мама пришла в перинатальный центр, чтобы встать на учет беременности, срок которой уже девять недель. Врачам она сообщила, что ребенок в паре долгожданный.

«Детей они с супругом планировали, все было по любви, беременность у нее первая», — добавил источник издания.

Правоохранительные органы начали проверку, выехав на место, где живет семья. В СКР пока не комментировали информацию.

До этого в Рязани 19-летняя девушка на протяжении девяти месяцев не подозревала, что беременна. О своем положении россиянка узнала только, когда у нее начались схватки.