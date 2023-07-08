Скрыть трупный запах: в деле убитого Далера появились новые подробности

В деле убитого Далера раскрыты новые подробности. Соседи рассказали, что дети Вероники несколько раз красили гараж, где лежал мальчик.

Вероника взяла в аренду гараж в 2022 году. Ребенок умер 3 декабря 2023 года, мать спрятала его тело в сумку и заперла в гараже. Тело Далера обнаружили только в июне.

Один из владельцев соседних гаражей рассказал, что несколько раз видел, как дети красят гараж. Сначала это не показалось чем-то необычным, но сейчас ясно — хотели скрыть трупный запах, передает Е1.ru.

Напомним, что Вероника накануне проверки опеки сама заявила, что Далер пропал. Женщина знала, что мальчика нет в живых, но продолжала поиски. По ее версии, у сына был воображаемый друг, который мог заставить его сбежать из дома.

Ранее мы писали, что медики не передали в полицию важную информацию о погибшем Далере.