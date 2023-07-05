Осматривали и все видели: врачи не передали в полицию важную информацию о погибшем Далере

Медиков в Екатеринбурге, которые осматривали Далера за несколько месяцев до смерти, заподозрили в халатности. Они видели ожоги и кровоподтеки, но не сообщили в полицию.

Подробности изданию E1.ru сообщил источник в силовых структурах.

«Заметили синяки и ожоги за несколько месяцев до смерти, но не сообщили в органы», - рассказал инсайдер.

Некоторые сотрудники заявили, что видели даже шрамы на голове ребенка. Однако опекунша заявляла, что мальчик сам нанес повреждения.

Также известно, что в больнице потеряли медицинскую карту.

Прокуратура провела проверку и направила материалы в Следственный комитет. Ведомство будет принимать решение о возбуждении дела о халатности.

Бывший следователь Екатерина Герлах заявила, что если прокуратура вывила нарушения, то следствие обычно возбуждает уголовное дело. Она не исключает, что в случае со смертью ребенка могут быть наказаны даже сотрудники детского сада. Там также видели следы побоев, но никуда не обращались.

5 июля состоялось прощание с мальчиком, церемонию посетили более 200 человек. Тело закрыли зеленым покрывалом – оно лежало не в гробу, а на доске-носилке.

Напомним, в июне приемная мать Далера заявила, что ребенок сбежал из дома. Позже его тело нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик скончался полгода назад. По подозрению в убийстве задержана его опекун. Женщина дважды обманула полиграф и водила за нос всех вокруг: она утверждала, что у мальчика подозревали шизофрению, а его бегство из дома началось полгода назад, но раньше приемного сына, якобы, всегда находили. В семье, где рос ребенок, было еще пятеро детей, часть - приемные.