Под Тобольском пьяная 74-летняя пенсионерка устроила ДТП, в котором пострадали ее внуки

Под Тобольском в Тюменской области пьяная 74-летняя пенсионерка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали внуки женщины.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

Автомобиль «Datsun» въехал в дерево в СНТ «Садовод», за рулем была 74-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. В салоне также были двое ее внуков и дочь.

«В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры, мальчики 12-ти и четырех лет», — сообщает ведомство.

По предварительной информации, пенсионерка ехала с недопустимой скоростью. Внуки госпитализированы не были. В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.

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