Скрылся с места на «Ладе Приоре»: задержали подозреваемого в убийстве воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова, бойца Fight Nights Магомеда Мутаева. Им оказался 18-летний юноша, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Спортсмен был убит 31 января. Его подкараулили у дома, а после выстрелили со спины из пистолета. В результате нападения Мутаев получил смертельные ранения. Он скончался через некоторое время в больнице.

Злоумышленник, как выяснили стражи порядка, скрылся с места преступления на «Ладе Приоре». Его обнаружили в Хасавюртском районе. 18-летний юноша мог пойти на убийство из мести, считают следователи. До случившегося Мутаев облил его зеленкой.

Ранее в Тверской области задержали 60-летнего послушника монастыря. Его подозревают в убийстве 29-летней давности.