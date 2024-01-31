Неоднократно был судим: послушника монастыря задержали за убийство 29-летней давности

Сотрудники правоохранительных органов задержали спустя 29 лет предполагаемого убийцу жителя Санкт-Петербурга. Им оказался 60-летний послушник монастыря, который проживает в Тверской области, передает РЕН ТВ.

Убийство произошло в января 1995 года. На улице Королева в Санкт-Петербурге обнаружили труп местного жителя. По предварительным данным, мужчина скончался от колото-резаных ранений.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На первых этапах расследования правоохранителям не удалось выйти на след убийцы. Чтобы отыскать его, им потребовалось 29 лет.

Спустя время стражи порядка установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый послушник монастыря в Тверской области. Он уже привлекался к ответственности, в том числе за убийство.

Ранее в Красноярском крае завершили расследование убийства 16-летней девушки у озера. В совершении преступления обвинили 21-летнего молодого человека.