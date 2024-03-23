Скрылись в лесу: известны подробности задержания подозреваемых в нападении на «Крокус»

В Брянской области правоохранители обнаружили автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, обнаружили ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района. Машина не остановилась по требованию правоохранителей и попыталась скрыться.

В ходе преследования была стрельба. Машина перевернулась. Одного террориста задержали на месте, остальные скрылись в лесу. Ночью поймали второго подозреваемого. Розыск других продолжается. К операции подключили все силовые ведомства.

По данным Telegram-канала 112, одним из задержанных оказался 19-летний уроженец Душанбе. Он получил ранение. Его отвезли в больницу на операцию, после подозреваемого допросят.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед началом концерта рок-группы «Пикник». Злоумышленники проникли в здание с оружием и открыли стрельбу. На данный момент известно о гибели более 80 человек.

Напомним, машина с подозреваемыми двигалась к границе России с Украиной и Белоруссией. В ней находились граждане Таджикистана.