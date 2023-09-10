Хочется, чтобы педагоги были мягче: в Свердловской области расследуют странную гибель школьницы

В Свердловской области расследуют странную смерть девятиклассницы, об этом сообщает E1.RU.

Как стало известно журналистам, в поселке Большой Исток в ночь на 5 сентября скончалась девятиклассница из 5-й школы. По предварительной версии, причиной гибели стало самоубийство.

Последний раз девочка была онлайн в соцсетях днем 4 сентября. Она подрабатывала мастером маникюра и поделилась очередной работой. А теперь на страничке девочки слова соболезнований от друзей и знакомых: «Девочка, что ты натворила... Нет теперь покоя ни близким, ни нам... Мягких облачков тебе..».

Родители учеников 5-й школы считают, что к произошедшему могут быть причастны учителя, которые слишком жестоко относятся к детям. По словам одной из матерей учащегося, в школе даже нет психолога.

«Это не первый случай в этой школе. Никакие беседы никто с подростками не проводит. Очень хочется, чтобы в школе педагоги были мягче, а то дома детям достается и в школе, одни стрессы", - рассказала женщина.

Директор учебного заведения отказался общаться с журналистами, объяснив это тем, что по телефону он не готов комментировать ситуацию. Когда представитель прессы предложил назначить личную встречу, Алексей Минин бросил трубку. В Следственном комитете от комментариев также отказались.

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