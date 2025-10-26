Скрипач Сергей Кравченко обвинил бывшую жену в краже смычков на 106 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

78-летний скрипач Сергей Кравченко заявил, что его бывшая жена из Южной Кореи Ли Е Хи обокрала квартиру. По словам музыканта, она якобы вынесла из жилья скрипку из Италии за 5,8 миллионов рублей, скрипку из Франции за 2 миллиона рублей, личные инструменты скрипичных мастеров Гварнери и Вианича за 14 миллионов рублей и 58 смычков на 106 миллионов рублей.

Кроме того, Кравченко не нашел дома iPhone 7 и наличные на сумму 1,2 миллиона рублей. Под обвинения скрипача попал также его сын Иоханн — он, якобы, снял без разрешения с карточки отца 1,3 миллиона рублей, которые потратил на поездку в Турцию.

Впрочем, по факту кражи уголовное дело пока не возбудили. Правоохранители последний раз беседовали с сыном скрипача в январе 2023 года.

