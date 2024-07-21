Скостили срок за участие в СВО и двух детей: вернувшегося бойца осудили за расчленение сожительницы

Суд вынес приговор бывшему участнику СВО из Астрахани. Мужчину признали виновным в убийстве сожительницы и расчленении тела, передает Газета.Ru со ссылкой на источник.

Боец, принимавший участие в специальной военной операции, предстал перед судом. Суд счел достаточными доказательства следствия, подтверждающие вину обвиняемого. За убийство и расчленение сожительницы он получил 9,5 года лишения свободы.

Наказание мужчина будет отбывать в колонии. Его срок мог быть еще больше, однако суд счел смягчающими обстоятельствами участие в СВО, раскаяние и наличие двух детей.

До всего этого россиянин уже имел проблемы с законом. Его обвиняли в незаконном сбыте наркотиков и разбое.

Ранее в Томской области мужчина выстрелил в знакомого. Он сделал это, чтобы попасть из колонии на СВО.