«Скорее всего, меня убьют»: петербурженка не может выехать из Ирана с ребенком, где их преследует бывший муж

Россиянка с ребенком вот уже 8 месяцев живет в Иране. Женщина не может покинуть ближневосточную страну из-за бывшего мужа. Сначала он похитил дочь, затем избил экс-супругу, а после запретил ей и ребенку выезд за пределы государства.

Петербурженка поделилась своей историей с Telegram-каналом Осторожно, новости. По словам гражданки РФ, бывший муж-иранец похитил дочь и увез на родину, когда она лежала в больнице.

Спустя время россиянка прилетела за ребенком. Женщина попыталась увезти девочку, но подверглась избиению. Затем бывший глава семейства воспользовался местным законодательством и запретил им вылет. У петербурженки двойное гражданство, поэтому в МИД РФ и консульстве Тегерана ей отказали в эвакуации.

«Отказаться от гражданства Ирана, согласно законам Ирана, я не имею права. Российское решение суда, что наш брак расторгнут, для Ирана не имеет значения. Сам развод в Иране длится до 3 лет, и, скорее всего, меня убьют, чтобы не позорить род моего мужа. Я и дочь являемся собственностью мужа, а не людьми», — рассказала россиянка.

