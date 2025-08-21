Считал, что она причастна к разводу: россиянин заказал киллеру подругу бывшей жены

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Краснодара, который организовал приготовления к убийству женщины. Мужчина, по данным Telegram-канал Следком, испытывал личную неприязнь к россиянке, так как считал ее виновной в разрушении семьи.

Женщина, которая стала объектом преследования со стороны кубанца, является подругой его бывшей жены. Мужчина считал, что она могла повлиять на решение экс-супруги развестись, и поэтому решил заказать ее убийство.

Краснодарец обратился за помощью к приятелю, чтобы тот помог ему найти исполнителя. Однако о планах мстителя впоследствии стало известно полицейским. Под их контролем мужчина сначала отдал в качестве аванса за преступление 500 тысяч рублей, а потом был схвачен при передаче оставшейся части суммы — еще 500 тысяч. Перед этим жителя Кубани убедили в том, что подруга его бывшей жены мертва и заказ выполнен.

Ранее в Челябинской области мать заказала 12-летнюю дочь киллеру. Она пообещала заплатить за совершение преступления 100 тысяч рублей.