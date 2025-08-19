«Скорая уже не успела»: вдова погибшего в Таиланде Артура Микаберидзе обратилась за помощью

Вдова погибшего в Таиланде Артура Микаберидзе обратилась к подписчикам в соцсети с просьбой о финансовой помощи.

В своем личном блоге Каролина написала, что любой желающий может оставить не только слова поддержки, но и оказать «посильную помощь».

«Если вы знали его или хотите поддержать нас — буду благодарна за ваши теплые слова, душевный разговор и любую посильную помощь», — отметила Каролина.

Трагедия стала настоящим ударом для семьи и поклонников звезды «Битвы экстрасенсов». На руках у вдовы Артура осталось пятеро детей. По ее словам, она испытывает финансовые трудности.

50-летний Артур Микаберидзе погиб в ДТП в Таиланде через два дня после того, как отметил свой юбилей. Он упал с мотоцикла и повредил легкие.

43-летняя Каролина Микаберидзе рассказала 360.ru, что поначалу казалось будто ее супруг отделается лишь трещиной в ребре, и все заживет. Но затем ему стало хуже.

Семья, проживающая в Таиланде, несколько раз обращалась в местные больницы, но медики не могли диагностировать тромбоэмболию.

«Накануне ночью стал задыхаться, и на следующую ночь он умер, потому что скорая уже не успела», — сообщила супруга погибшего.

