Скорая не успела: россиянка родила на приеме у гинеколога за 30 минут

В Новосибирске женщина пришла на плановый осмотр к гинекологу и родила на сроке 36 недель. Скора не успела – весь процесс занял 30 минут.

Подробности сообщила пресс-служба Минздрава региона.

В начале июля беременная делала в женской консультации КТГ и во время процедуры пожаловалась на боль. Врачи поняли, что начались схватки.

Женщине вызвали скорую помощь, но роды оказались стремительными. В женской консультации сдвинули две кушетки, приготовили одноразовые пеленки. На родах присутствовали две акушерки и врач.

Как только отошли воды, появилась голова плода. В итоге на свет появилась девочка. Роды начались в 19:15 и закончились в 19:47.

Новорожденная появилась весом 2,1 кг. Прибывшая скорая увезла маму с младенцем в роддом.

Ранее женщина в Великобритании перепутала беременность с аппендицитом и родила в ванной комнате без посторонней помощи.