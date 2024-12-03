Скончавшийся в 41 год актер Казаков за месяц до смерти сыграл волшебника Гудвина

Скончавшийся в 41 год актер Денис Казаков за месяц до смерти сыграл волшебника Гудвина. Последний раз он выходил на сцену 24 октября в постановке «Волшебник Изумрудного города».

Об этом сообщает aif.ru.

Источник рассказал изданию, что актер Тульского областного театра юного зрителя долго болел. Чем именно, собеседник не раскрыл. По его словам, он не выходил на сцену минимум полтора месяца.

Напомним, актер умер 2 декабря. Известно, что Казаков служил в театре более 20 лет. Он также снялся в картинах «Девять жизней» и «Степные волки». Прощание с артистом состоится 3 декабря.

29 ноября сообщалось о смерти писателя Юрия Барабаша. Филологу было 93 года.