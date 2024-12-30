Скончался в кресле, накрыли простыней: самолет экстренно сел в Братске из-за смерти пассажира

Летевший в Новосибирск самолет экстренно посадили в Братске из-за смерти пассажира. Умершего накрыли простыней – по словам очевидцев, человек скончался в кресле во время полета.

О происшествии сообщает Kp.ru.

30 декабря Боинг вылетел из Южно-Сахалинска, на борту находились 189 пассажиров. По маршруту борт внезапно совершил экстренную посадку.

Как рассказали находящиеся в самолете люди, об этом объявили перед землей, причины случившегося не разглашали. Но вскоре пассажиры заметили в конце салона тело, накрытое простыней.

«Говорят, умер просто сидя на месте», - рассказал изданию очевидец.

После посадки к борту подъехали врачи и полиция. Тело вынесли через заднюю дверь.

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