Скончался в кресле, накрыли простыней: самолет экстренно сел в Братске из-за смерти пассажира
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Летевший в Новосибирск самолет экстренно посадили в Братске из-за смерти пассажира. Умершего накрыли простыней – по словам очевидцев, человек скончался в кресле во время полета.
О происшествии сообщает Kp.ru.
30 декабря Боинг вылетел из Южно-Сахалинска, на борту находились 189 пассажиров. По маршруту борт внезапно совершил экстренную посадку.
Как рассказали находящиеся в самолете люди, об этом объявили перед землей, причины случившегося не разглашали. Но вскоре пассажиры заметили в конце салона тело, накрытое простыней.
«Говорят, умер просто сидя на месте», - рассказал изданию очевидец.
После посадки к борту подъехали врачи и полиция. Тело вынесли через заднюю дверь.
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