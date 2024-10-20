Скончался от истощения и обезвоживания: мать убила годовалого сына, оставив его одного дома

Сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнюю жительницу Владимирской области, которая подозревается в убийстве годовалого сына. Она заморила мальчика голодом, передает СУ СК по региону.

Труп ребенка обнаружили в Коврове. Он лежал на улице в коробке. Стражи порядка в тот же день задержали мать малыша. Ей оказалась молодая жительница города.

Ее годовалый сын скончался от истощения и обезвоживания. По версии следствия, девушка специально заморила ребенка голодом. СК возбудил уголовное дело по факту убийства.

Молодая мать оставила сына в квартире и вернулась тогда, когда он уже умер. Затем она вынесла тело на улице в коробке.

Ранее в Ярославской области трехлетний ребенок внезапно упал в обморок и умер. По словам матери, тот часто терял сознание из-за врожденного порока сердца.