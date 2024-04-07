Скончался не из-за утопления: житель Орска совершил суицид после прорыва дамбы

После прорыва дамбы и частичного затопления оренбургского Орска погибли четыре человека. При этом смерти не связаны с паводковой ситуацией, передает РИА Новости со ссылкой на городскую мэрию. Один из уральцев совершил суицид.

В городской управе журналистам рассказали, что двое из четверых погибших скончались от сердечного приступа. Еще один умер вследствие естественных причин. Четвертая смерть произошла в результате суицида. Подробности этого пока не раскрываются.

Тела двух пенсионеров, по данным властей, были обнаружены первыми. Пожилые люди умерли в своих домах. При этом их уход из жизни не связан с утоплением, подчеркнули в аппарате управления.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Река Урал подтопила город, после чего началась массовая эвакуация людей.

Ранее сообщалось, что под Оренбургом волонтеры спасли более 40 хаски. Животные находились в затопленном питомнике.