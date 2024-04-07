«Первый спасён! Второго несут!»: под Оренбургом более 40 хаски эвакуировали из затопленного питомника

Под Оренбургом начал тонуть питомник хаски из-за сезонного повышения уровня воды. Более 40 собак оказались отрезаны паводком, но им помогли неравнодушные люди.

Питомник хаски начал тонуть на пляже «Волна» в Орске. Его владелец заявил, что собак некуда эвакуировать. Питомцев выпустили из вольеров, они начали бегать по территории островка. Несколько дней животные провели без еды.

Как сообщает Telegram-канал E1, пушистых питомцев удалось спасти. Животных перевезли на лодках — в это время хаски жалобно скулили. Они не пострадали, только слегка напугались.

В ролике, которые публикует Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, голодный хаски с большим аппетитом ест корм. За ним следуют и другие лодки с пушистыми обитателями приюта.

«Первый спасён! Второго несут!», — сказала одна из местных жительниц, комментируя происходящее.

Собак встретили на острове местные жители. За их судьбу переживала вся Оренбургская область.

5 апреля в Орске паводковые воды прорвали насыпную дамбу. В городе ввели ЧС, жителей близлежащих домов эвакуируют в пункты временного размещения.

По последним данным, 66 человек пострадали при наводнении в Орске, 17 из них — дети. Четверо человек погибли.

Ранее в Приморье собака спасла своим теплом потерявшегося в лесу мальчика.