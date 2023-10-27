Скончался молодой рэпер Артем Гейко, избитый в 2019 году и впавший в кому

25-летний рэпер Артем Гейко умер в Новосибирске. Напомним, в 2019 году он был избит, впал в кому, а когда очнулся – не мог говорить, не видел и не вставал.

О смерти Гейко сообщил сайт NGS.ru со ссылкой на мать молодого человека.

Женщина рассказала: «Да, Артем сегодня умер».

Прощание с Гейко состоится 28 октября. Что стало причиной смерти, не уточняется.

До избиения в 2019 году юноша записывал песни и выступал с концертами, имел ИП, занимался спортом. Четыре года назад жизнь молодого человека сильно изменилась: на него напали двое мужчин, Гейко сильно избили. Он впал в кому, а когда вышел из этого состояния, то заново учился всему. Ему помогали встать на ноги мать и врачи.

Ранее сообщалось о смерти ученика девятого класса в Челябинской области. После тренировки по борьбе подросток потерял сознание и впал в кому. Он скончался спустя несколько часов. Известно, что юноша не получал ударов на занятии, драк тоже не было. Причину смерти выяснят судмедэксперты.