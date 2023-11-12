13-летнюю дочь боксера Григория Дрозда нашли мертвой после семейного конфликта

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 13-летней дочери чемпиона мира по боксу Григория Дрозда в Москве. Девочку обнаружили мертвой под окнами дома после семейного конфликта, передает Life.ru.

Трагический случай произошел в Хорошевском районе столицы, на улице Авиаконструктора Сухого. Вечером вся семья Дрозда была в сборе — сам спортсмен, его жена, дочка и двое сыновей. В какой-то момент между домочадцами случилась ссора, после которой девочка убежала к себе в комнату.

Через некоторое время родители пришли к дочке, чтобы проверить ее, однако ребенка там не оказалось. К тому моменту школьница уже была мертва и лежала под окнами дома. Что стало причиной ее гибели, пока неизвестно. Стражи порядка начали доследственную проверку по факту случившегося.

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