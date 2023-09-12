Скончалась на месте: разъяренный носорог убил сотрудницу зоопарка

Зоопарк в австрийском Зальцбурге пришлось закрыть на день из-за трагичного случая — 33-летняя сотрудница зверинца погибла при исполнении рабочих обязанностей. Женщину убил носорог, передает телеканал OE24 со ссылкой на местных правоохранителей.

Сегодня утром, 12 сентября, работница занималась привычными делами в вольере с животными. В какой-то момент она подошла к носорогам, чтобы намазать их средством для отпугивания насекомых. В итоге дикое животное по какой-то причине взбесилось и набросилось на женщину. Свидетелем случившегося стал смотритель. Мужчина попытался отогнать разъяренного носорога, но сам попал под удар.

В итоге сотрудница зоопарка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте нападения. Смотритель в результате случившегося выжил. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали. В смертельном инциденте разбирается группа по преодолению кризисных ситуаций.

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