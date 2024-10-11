Сколько собрал на лечение жестоко избитый сверстниками в Угличе школьник

В Угличе 16-летний подросток начал собирать деньги на лечение после того, как его пытала группа сверстников. По предварительным данным, ему перечислили уже около 5 млн рублей.

Как сообщает Газета.Ru, мальчик стал получать материальную поддержку после произошедшего. Россияне перевели ему 5 млн рублей. Пока подросток остается в больнице.

Напомним, 16-летнего парня жестоко избили и пытали в Угличе. Инициатором конфликта стала его бывшая девушка. Она рассказала друзьям, что школьник якобы толкнул ее, когда они были в отношениях. Малолетние садисты пытали подростка — у него десятки переломов и порванная барабанная перепонка. Издевательства они засняли на видео, которое выложили в Интернет. Из дома пострадавшего также вынесли телефон и бытовую технику.

Делом занимаются следователи. Пострадавший вышел на связь из больницы и заявил, что чувствует себя гораздо лучше. Врачи ставят ему уколы и сделали МРТ.