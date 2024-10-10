Избитый до полусмерти в Угличе подросток рассказал о своем состоянии

Подросток, которого жестоко избили и пытали сверстники в Угличе, находится в больнице. Школьник сообщил, что чувствует себя уже лучше.

За самочувствием пострадавшего следят медики. Врачи делают ему уколы, возили на МРТ и рентген. Юноша сказал, что ему уже лучше, и он идет на поправку.

«В принципе все хорошо», — рассказал он в разговоре с NEWS.ru.

Напомним, 16-летнего парня жестоко избили и пытали в Угличе. Инициатором конфликта стала его бывшая девушка. Она рассказала друзьям, что школьник якобы толкнул ее, когда они были в отношениях. Малолетние садисты пытали подростка — у него десятки переломов и порванная барабанная перепонка. Из дома пострадавшего также вынесли телефон и бытовую технику.

Против пытавших мальчика школьников завели уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, а также о краже с незаконным проникновением в жилище. Одного из обвиняемых отправили под стражу.