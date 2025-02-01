Скитался один по городу: воспитательница заработалась и забыла детсадовца на улице

Шестилетний ребенок скитался один по Челябинску, пока ребята из его группы были в детском саду. Воспитательница забыла ребенка на улице, а после объяснила свой проступок тем, что заработалась, передает Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей.

Инцидент произошел после прогулки. Мальчик вместе со всеми стал заходить в помещение, но воспитательница случайно закрыла перед ним дверь. Воспитатель из другой группы снова открыл дверь, но детсадовец замешкался и отказался заходить.

Оказавшись на улице, мальчик начал гулять по городу. Он ходил до тех пор, пока не замерз. Тогда дошкольник обратился к случайному прохожему, а тот сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре малыша вернули в учреждение.

Ранее в Подмосковье девочка лишилась глаза. Она наткнулась на карандаш в детском саду.