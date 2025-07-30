Схватки и толчки: ребенок появился на свет прямо во время землетрясения на Камчатке

На Камчатке 14-летняя девушка успешно родила ребенка во время землетрясения. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что во время родов с молодой мамой в палате находились ее собственная мать, анестезиолог и акушер-гинеколог. Несмотря на стихию, медики действовали уверенно: они успокаивали напуганную роженицу и помогли пройти период схваток, который пришелся как раз на самый пик природного бедствия.

В результате все прошло благополучно. На свет появилась девочка весом почти три килограмма. Малышка родился в 12:20 по местному времени. Семья 14-летней девушки намерена обратиться к местным властям с просьбой представить принявших роды врачей к государственной награде.

Случившееся сегодня, 30 июля, землетрясение на Камчатке считается сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда, по разным оценкам, достигла 8,7. На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами.

Ранее мы писали о том, что несмотря на землетрясение на Камчатке, местные врачи успешно провели операцию по удалению опухоли в малом тазу.