«Было страшно»: камчатские хирурги рассказали, как оперировали пациентку во время землетрясения

Камчатские хирурги рассказали, как оперировали пациентку во время землетрясения. Слова медиков передает РЕН ТВ.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение за последние 73 года. Несмотря на природное бедствие, местные врачи успешно провели операцию по удалению опухоли в малом тазу.

Заведующая вторым хирургическим отделением Камчатского краевого онкологического диспансера рассказала, что остановить операцию возможности не было. Также они не могли пробудить пациентку, находящуюся под наркозом, из-за угрозы для ее жизни. Именно поэтому врачи мужественно выполняли свой долг, несмотря на имеющийся страх.

«Думали о том, как бы операционный стол не упал, пациентка не выскочила из наших рук, было страшно, на самом деле. Если в такой ситуации пациентка, не дай бог, упадет со стола, последствия грандиозные», — рассказала врач.

По словам медика, во время землетрясения вся команда сплотилась: анестезиолог держал оборудование, а медсестра — пациентку.

«На работе долг превыше всего, здесь нам не помешали никакие колыхания земли, инструментов, оборудования, мы делали свою работу», — резюмировала хирург.

Ранее сообщалось, что Юлия Барановская с детьми оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке.