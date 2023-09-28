Схватился за оголенный провод: школьнику с обгоревшими руками пересадят кожу

Врачи планируют провести операцию по пересадке кожи 12-летнему школьнику в Москве. Мальчик выжил в результате удара током, но получил при этом серьезные травмы. У него оказалась сильно обожжены кисти, передает mk.ru.

Несовершеннолетний пострадал накануне, 27 сентября, вечером. Мальчик с разрешения матери отправился играть с друзьями в догонялки к гаражам. В процессе дети прыгали по боксам и школьник оступился — падая, он ухватился руками за оголенный провод. После этого ребенок оказался на земле без сознания.

Через некоторое время мальчик очнулся и отправился домой. Там он скрывал свои обожженные руки, опасаясь реакции родителей. В итоге отчим школьника все же узнал о случившемся и вызвал скорую. Несовершеннолетнего госпитализировали. Сейчас юный пациент находится в хирургическом отделении. В скором времени ему сделают операцию по пересадке кожи.

Ранее в Санкт-Петербурге 39-летний прораб строительной фирмы погиб из-за удара током. Его труп нашли в трансформаторной подстанции.