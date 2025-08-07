Актер из сериала «Папины дочки» стал жертвой мошенника и лишился единственного жилья

Актер из сериала «Папины дочки» Андрей Казаков рассказал, что лишился единственного жилья из-за друга-юриста. Он отметил, что они не просто общались. Подозреваемый в мошенничестве был вхож в его семью. Подробности сообщает Газета.Ru.

По словам Казакова, юрист знал о его проблемах с финансами и, воспользовавшись этим, предложил вложиться в бизнес. План мужчины состоял в закупке театрального оборудования.

«Сначала он переводил нам денежные средства в течение нескольких месяцев, но потом стал пропадать, пока не признался, что денег нет», - поделился Казаков.

Актер признался, что вместе с женой продал единственную недвижимость, а все деньги перевел по указанным в договоре реквизитам. Андрей отметил, что они неединственные пострадавшие. Он утверждает, что его друг подставил многих людей.

Казаков обратился с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, однако у юриста нет статуса подозреваемого. Предварительно, он уехал на СВО.

