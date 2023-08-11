Схватил за волосы и разбил телефон: мужчина отомстил женщине за отказ в знакомстве

В Липецке мужчина напал на 38-летнюю женщину за отказ познакомиться. Он схватил ее за волосы и разбил телефон. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

По словам пострадавшей, утром в автобусе с ней хотел познакомиться неизвестный. Но она отказала ему, вышла из общественного транспорта и пошла на работу. Во время ходьбы она разговаривала по телефону. Но незнакомец догнал жертву, схватил за волосы, повалил и выхватил мобильный телефон. Женщина испугалась, вырвалась и убежала в торговый центр на Советской.

В результате стражи правопорядка по горячим следам задержали подозреваемого. Это был безработный 34-летний мужчина. Он был судим ранее.

Отмечается, что он разбил сотовый телефон из-за отказа женщины познакомиться. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.

Ранее в Москве девушка обвинила мужчину в избиении на яхте из-за двери туалета. Известно, что двое мужчин пригласили на ВИП-вечеринку на яхте десять девушек. Судно отплыло от пляжа. Пострадавшая заявляет, что во время речной прогулки она застряла в туалете. Там на нее напала паника, девушка начала кричать и громко стучать в дверь туалета.