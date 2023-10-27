Схватил за шею и начал угрожать убийством: мужчина с ножом напал на 12-летнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который напал на 12-летнюю девочку в Пермском крае и угрожал ей убийством. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.

Нападение на несовершеннолетнюю произошло 25 октября. По данным источника, знакомого с ситуацией, ранее судимый 44-летний мужчина поймал девочку, схватил ее за шею и стал угрожать убийством. Незнакомец был вооружен ножом.

Затем злоумышленник повел ребенка в лес, а оттуда направился со школьницей в свою квартиру. В какой-то момент несовершеннолетняя уличила подходящий момент и сбежала от похитителя.

В тот же день девочка рассказала обо всем родителям. Позже о случившемся узнали и сотрудники правоохранительных органов. По горячим следам они задержали мужчину. В отношении его возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Ранее в Тюмени интимная переписка со школьницей обернулась для местного жителя уголовным делом. Мужчина предлагал девочке переспать.