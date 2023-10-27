Откровенная переписка с 15-летней школьницей обернулась для мужчины уголовным делом

В Тюмени 33-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела из-за интимной переписки с 15-летней школьницей. Мужчина предложил девочке переспать, зная, что она несовершеннолетняя, передает 72.ru.

Минувшим летом тюменец во время отдыха у родителей в Упоровском районе вступил в переписку с девочкой и предложил ей интимную связь. До этого, около полугода назад, мужчина познакомился со школьницей и представился сверстником. Несовершеннолетняя ответила отказом и заблокировала взрослого ухажера. Однако поклонник не остановился и стал донимать девочку звонками. После этого она обратилась в полицию.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело. На суде жителя Тюмени признали виновным. За интимную переписку со школьницей фигуранту назначили 240 часов обязательных работ, а также обязал выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей.

Ранее в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении школьницы. Незнакомец надругался над девочкой в заброшенной больнице.