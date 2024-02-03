На самом деле ничего не было: задержанная за роман со школьником учительница отказалась от показаний

Учительница из Ленобласти, которая подозревается в совращении четырехклассника, заявила, что на нее было оказано давление со стороны следствия. Девушка утверждает, что у нее выманили признание, передает Telegram-канал Baza.

Родные педагога представили свою версию случившегося. По их словам, только мальчик оказывал учителю знаки внимания, тогда как со стороны взрослого этого на самом деле не было. Этот вопрос был поднят на школьном совете. Девушка рассказала о чувствах мальчика и даже предложила уволиться, но ее оставили.

Сейчас педагог находится под домашним арестом. После общения с ней близкие рассказали, что на учителя было якобы оказано давление со стороны следствия. Девушку убедили признаться в близости с мальчиком и пообещали ей незначительное наказание. Но затем уголовному делу был дан полный оборот.

Ранее бывшая ученица класса, где якобы произошел аморальный роман, рассказала подробности случившегося. По словам девочки, об этих отношениях знали все дети из группы.