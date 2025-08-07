В Австралии неизвестный отрезал голову знаменитому пятиметровому крокодилу по кличке Биг Джон

В Австралии нашли обезглавленным знаменитого пятиметрового крокодила по кличке Биг Джон. Туша лежала в рыболовной сети.

О смерти рептилии сообщает Daily Mail.

Биг Джон был известен в регионе Квинсленд. Его узнавали по отсутствующему кончику хвоста.

Крокодила называли «Казановым из Буддабаду» - он часто принимал солнечные ванны в реке Буддабаду в окружении самок. Рейнджеры-аборигены наблюдали за рептилией четыре года.

Расследование инцидента начал Департамент окружающей среды, туризма, науки и инноваций. Пока неизвестно, кто обезглавил Биг Джона. По законам Австралии, хранить останки крокодила без разрешения запрещено. За это предусмотрен штраф до 37,5 тыс. австралийских долларов (примерно 2 млн рублей).

Местные жители с грустью встретили новость о смерти крокодила. Они предложили установить памятник или статую.

Ранее сообщалось о смерти в Австралии крокодила Берта, пресмыкающемуся было более 90 лет. Он сыграл в фильме «Крокодил Данди».