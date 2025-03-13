Схватил за ноги и стал бить о мебель: разговаривающий с воробьями дед избежал тюрьмы за убийство внука

Суд в Свердловской области вынес решение по делу об убийстве младенца в октябре 2024 года. По обвинению в совершении преступления задержали его деда. В итоге мужчина смог избежать колонии — его отправили на принудительное лечение, передает Ura.ru.

В суде журналистам сообщили, что пенсионера отправили в клинику, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Экспертиза признала его больным.

Мужчина жестоким образом расправился с грудничком. В день убийства он вернулся домой, где плакал ребенок. Это вывело деда из себя: он взял младенца за ноги и стал бить им о мебель.

Вскоре пенсионера обнаружили по горячим следам. Дед вел себя очень странно: он был босой и разговаривал с воробьями.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге деда обвинили в растлении внучки. Девочка приезжала к пожилому родственнику в гости.