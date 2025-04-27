Схватил нож и вонзил в шею сопернику: россиянин жестоко убил экс-супруга своей девушки в Таиланде

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Паттайе россиянина, который совершил жестокое убийство. Мужчина расправился с бывшим супругом своей девушки — он вонзил ему в шею нож, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Проживающий в Таиланде нелегально россиянин наведался к своей возлюбленной. Придя к девушке домой, он застал ее в компании экс-супруга. Пара распалась около года назад и каждый из нее нашел себе новую любовь. Гостя взбесило, что его вторая половинка мило беседует с бывшим и набросился на него с ножом.

После расправы ревнивец скрылся с места инцидента. Сейчас полиция ведет его поиски. Похоронами погибшего от его рук мужчины будут заниматься его бывшая супруга и девушка.

Ранее сообщалось, что в Таиланде умерла фотограф из Екатеринбурга. Россиянка отдыхала в азиатской стране вместе с подругами.