Схватил человека и стал им размахивать: слон накинулся на людей во время фестиваля
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В Индии слон накинулся на людей во время фестиваля. Пострадали не меньше 17 человек.
Подробности сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, инцидент произошел в штате Керала. Пять украшенных слонов стояли спокойно, как вдруг один из них шагнул в толпу.
Животное подняло одного из участников и стало размахивать им, после чего отбросило в сторону. Люди устроили давку – пострадали порядка 17 человек, один в критическом состоянии.
Слона усмирили только спустя два часа.
Ранее певец Дмитрий Колдун рассказал, как поднимался под купол цирка и целовал слониху на съемках клипа. Артист сразу нашел общий язык с животным. По сюжету надо было, чтобы слониха чмокнула певца в щеку. Для этого Колдун брал сушки в рот, а она забирала. Также певец попробовал мыть слона – оказалось, что это труднее, чем ухаживать за машиной. Животное двигалось и переворачивалось.