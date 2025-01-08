Схватил человека и стал им размахивать: слон накинулся на людей во время фестиваля

В Индии слон накинулся на людей во время фестиваля. Пострадали не меньше 17 человек.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел в штате Керала. Пять украшенных слонов стояли спокойно, как вдруг один из них шагнул в толпу.

Животное подняло одного из участников и стало размахивать им, после чего отбросило в сторону. Люди устроили давку – пострадали порядка 17 человек, один в критическом состоянии.

Слона усмирили только спустя два часа.

Ранее певец Дмитрий Колдун рассказал, как поднимался под купол цирка и целовал слониху на съемках клипа. Артист сразу нашел общий язык с животным. По сюжету надо было, чтобы слониха чмокнула певца в щеку. Для этого Колдун брал сушки в рот, а она забирала. Также певец попробовал мыть слона – оказалось, что это труднее, чем ухаживать за машиной. Животное двигалось и переворачивалось.