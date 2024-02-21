Сходила в парикмахерскую и исчезла: в Новосибирске два дня ищут 15-летнюю школьницу

В Новосибирске 15-летняя школьница пропала при странных обстоятельствах. Перед исчезновением она пошла в парикмахерскую и сменила прическу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 19 февраля девочка неожиданно решила преобразиться. Она отправилась в салон красоты, заплатила за услугу мастеру и ушла. В последний раз ее видели в черной медицинской маске с рюкзаком недалеко от станции метро «Площадь им. Ленина».

Отметим, что подросток воспитывается только мамой. Вместе с родительницей и братом она проживает в доме в Заельцовском районе. Предварительно, раньше девочка не сбегала от близких. На данный момент ведется поисковая операция.

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