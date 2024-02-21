«Были такие периоды, когда приходила «белочка»: под Волгоградом неделю ищут бесследно пропавшего мужчину

Под Волгоградом бесследно пропал мужчина. Известно, что он ушел с работы, на которой у него случился приступ эпилепсии, и больше его никто не видел. Об этом сообщает V1.ru.

По данным источника, в последний раз волгоградец выходил на связь около недели назад. Он работал на складах в Кузьмичах, когда ему резко стало плохо. Скорую помощь вызывать не стали, так как он быстро пришел в себя. А после этого пошел домой. Его видели идущим по трассе в сторону Волгограда, но больше никаких данных о его перемещениях нет.

Сестра пропавшего призналась, что у него были проблемы с алкоголем, поэтому у него иногда бывали галлюцинации. Однако в тот день, когда родственница с ним связывалась, он был абсолютно трезв.

«У него были такие периоды, когда к нему приходила «белочка». Он тогда обычно бежит или идет куда-то, сам не зная куда. Может, и в этот раз подобное случилось», - рассказала сестра мужчины.

На данный момент ведутся поисковые операции. Но пока они не привели ни к каким результатам.

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