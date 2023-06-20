Сказочное Бали: больная раком россиянка сломала ногу и не смогла вернуться домой из-за долга в 1,5 млн рублей

25-летняя Дарья Золина отправилась отдохнуть на Бали. Во время прогулки с подругой девушка сломала ногу. В настоящий момент она должна оплатить более 1,5 млн за лечение. Поскольку таких денег у нее нет, выехать из страны она не может.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Гуляя по рисовым полям с подругой, Дарья наступила в яму, вывернула ногу и услышала хруст. Около часа она ждала скорую, которая госпитализировала ее в больницу. Сразу же по приезде девушке выставили счет в 20 тысяч рублей.

Другие услуги, оказанные в больнице, оказались более дорогими. 50 тысяч рублей стоила кушетка, консультация у врача-хирурга обошлась девушке в 30 тысяч рублей. Сама операция на сломанную ногу стоила 1,4 млн рублей, а также дни пребывания в больнице — 90 тысяч рублей рублей в сутки. Страховка данные расходы не покрывает, а найти такие деньги самостоятельно девушка не может.

После того как Дарья попыталась перевестись на лечение в другие клиники, выяснилось, что ее фото было направлено во все дружественные организации больницы с пометкой, что ей помогать нельзя. Девушку также не выпускают из страны. В настоящий момент у Дарьи может образоваться тромб.

Также известно, что в 2017 году у девушки диагностировали опухоль правой бедренной кости, поэтому в 2021-м году ей поставили протез. Именно эта нога повредилась во время отпуска.

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