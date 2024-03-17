«Сказали лечь на пол»: в Екатеринбурге электричка с пассажирами попала под обстрел

В Екатеринбурге обстреляли электричку с находившимися в ней пассажирами. Под обстрел попали два вагона электрички. Об этом сообщила читательница E1.ru.

Уточняется, что все произошло накануне вечером на станции Чапаевская. В связи с этим на остановке Лечебная людей просили ехать пригнувшись.

«Брат только что приехал с Компрессорного района, на остановке Лечебный пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда», — написала девушка, брат которой стал свидетелем событий.

Сообщается, что источник подтвердил информацию о случившемся. Однако на данный момент официальных комментариев от силовых структур пока не поступало.

Ранее мы писали о том, что в Москве пассажир такси отказался платить за проезд и выстрелил в водителя.

По данным источника, инцидент произошел на улице Академика Бочвара. Пассажир такси отказался платить за проезд 1 100 рублей, тем самым спровоцировав конфликт. В ходе разбирательств мужчина схватил травматическое оружие и выстрелил в водителя.

После случившегося таксист был доставлен в больницу, однако ранение головы оказалось касательным, впоследствии пострадавшего отпустили домой. В настоящее время сотрудники полиции пытаются найти стрелка.