Сказала, вернется сама: пропавшая в Бурятии многодетная мать попросила больше ее не искать

В Сети опубликовали подробности исчезновения 30-летней многодетной матери в Бурятии. Женщина пропала неделю назад, а спустя время вышла на связь и дала понять, что не хочет возвращаться домой, передает Telegram-канал Babr Mash.

Почти неделю добровольцы прочесывали село Усть-Брянь и его окрестность в поисках многодетной матери. Однако, как впоследствии выяснилось, россиянка вовсе не хочет, чтобы ее разыскивали.

По информации журналистов, она отправила родным голосовое сообщение, в котором попросила прекратить спасательные мероприятия. Женщина призналась, что уехала в другой регион и собирается вернуться к концу августа. Жительница Бурятии даже написала заявление прокурору Заиграевского района, что ее никто не похищал и не избивал.

В начале недели среди ночи россиянка покинула дом и скрылась. Она оставила троих детей, которые сейчас находятся под присмотром отца и бабушки.

Ранее сообщалось, что в Сочи пропала 17-летняя студентка. Перед этим она 20 минут была в душе на пляже с новым знакомым.