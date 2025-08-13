Друг пропавшей в Сочи студентки рассказал, что перед исчезновением она 20 минут была в душе на пляже

17-летняя студентка, которая пропала в Сочи четыре года назад, перед исчезновением 20 минут была в душе на пляже с новым знакомым. Об этом сообщил ее друг.

В 2021 году компания из троих человек приехала на отдых в Сочи. На море девушка познакомилась с ровесником и часто гуляла вместе. Сначала она не хотела знакомить друзей с ним, однако к концу отдыха компания встретилась, ребята погуляли, поели и отправились в бар, после чего решили посидеть у моря.

Как рассказал друг пропавшей студентки, они отправились к морю втроем. Сначала слушали музыку и разговаривали, но внезапно новый знакомый стал предлагать купаться в море. После этого он позвал девушку в пляжный душ, друг в это время сторожил вещи.

По его словам, девушки и парня не было около 20 минут. Из душа вернулся только молодой человек.

«Я встаю, подбегаю, спрашиваю, где она. Он ответил: “Я не знаю”. Саша в тот момент был в странном состоянии», - рассказал приятель изданию aif.ru.

Ребята искали подругу на пляжах и в барах, но так и не нашли. Тело до сих пор не обнаружено. Мать студентки рассказывала, что дочь хотела переехать в Санкт-Петербург и стать косметологом, у нее были «большие планы».