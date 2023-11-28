«Сказала, что порежет меня и ребенка»: на Урале 2 мамы устроили разборки возле детсада

В Екатеринбурге две матери устроили разборки возле здания детского сада. Конфликт между ними разгорелся еще онлайн, а при личной встрече вспыхнул с новой силой. Подробности сообщает E1.ru.

По данным источника, женщины поссорились в чате, когда обсуждали драку в торговом центре. Одна из них высказалась о предполагаемой национальности сторон, что не понравилось другой участнице переписки. Россиянки обменялись взаимными оскорблениями, а после закрыли тему. Но на следующий день они случайно пересеклись у детсада, и тогда обиды взяли верх.

Как рассказала одна из мам, задействованная в конфликте, ее подкараулили, а после повалили на пол и стали бить головой об стену. «А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребенка, что ее муж будет «все решать», - рассказала собеседница издания.

После произошедшего пострадавшая отправилась в больницу, там у нее выявили перелом костей носа. Также она обратилась в полицию. Однако вторая мама утверждает, что она все врет. По ее словам, ножа у нее не было, а драка случилась из-за того, что она оскорбляла ее мужа.

«Сил у нее оказалось меньше, чем у меня, поэтому она пострадала сильнее», - поделилась вторая сторона конфликта.

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