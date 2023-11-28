13-летнюю девочку выбросили в окно в частной школе в Москве

В частной школе в Москве одноклассники выбросили в окно школьницу во время перемены. У девочки поврежден позвоночник, и она не может нормально рассказать о случившемся.

Игры подростков в школе на Новорогожской улице в Таганском районе столицы закончились травмами и госпитализацией для 13-летней девочки, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как пояснила пострадавшая, она играла с одноклассниками на перемене в здании школы на первом этаже. Один из ребят открыл большое окно, и компания вытолкнула из него девочку.

Школьницу с ушибами шейного отдела позвоночника, крестца и копчика доставили в детскую больницу. Ей прописали обезболивающие и постельный режим. Пока пятиклассница не может объяснить, кто именно вытолкал ее из окна.

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