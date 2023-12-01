«Сказала, что она упала»: воспитательница вывихнула руку девочке в детсаду

Ребенок получил травму в одном из детских садов Серова Свердловской области. В случившемся обвинили работницу воспитательного учреждения. Женщина попросила мать девочки не обращаться в полицию, передает «Канал С».

Жительница Серова рассказала об инциденте в детском саду журналистам. По ее словам, воспитательница дернула дочь за руку, чтобы поднять с земли, а малышка при этом закричала.

«Воспитатель сказала, что она упала, она стала поднимать ее за ручку, дочка сильно закричала, и вроде бы все», — поделилась историей мать.

Пока что женщина не обращалась в полицию. У ее пострадавшей дочери при осмотре диагностировали подвывих головки левого луча. Ребенку пришлось дважды вправлять руку.

В воспитательном учреждении уже приняли меры по факту случившегося. Воспитателю, который травмировал ребенка, сделали выговор. Кроме того, в детсаду провели внеплановый инструктаж.

Ранее в Чите местная жительница пожаловалась на избиения детей воспитательницей детсада. Она стала свидетелем насилия в отношении несовершеннолетних.