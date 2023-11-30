Жительница Читы пожаловалась на избиения детей воспитательницей детсада, об этом сообщает Chita.ru.

Женщина рассказала журналистам, что стала свидетелем избиений в детском саду № 35 города Читы. Все произошло в тот момент, когда она пошла забирать племянника из учреждения. По словам женщины, когда она зашла в здание, услышала шлепки и плач детей.

«Посмотрела — там воспитатель поднимает детей, бьет по заду и толкает, прямо швыряет в сторону угла. Я ворвалась, стала кричать — какое право она имеет бить чужих детей?» — рассказала женщина.

После этого воспитательница стала оправдываться и заявлять, что не била детей, а «легонько шлепала» из-за того, что их надо было как-то успокоить.

«Удивило меня то, что вторая сотрудница сада, которая была в группе, не сделала никакого замечания. Я думаю, что в порядке вещей таким образом наказывать детей», — объяснила свидетельница.

В итоге женщина написала заявление в Следственный комитет региона с просьбой уволить воспитательницу. В правоохранительных органах пообещали разобраться в ситуации.

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