Гибель катавшейся на тюбинге девушки пытались выдать за несчастный случай: кто виновен на самом деле

В Казани раскрыты подробности смерти 20-летней девушки, которая разбилась на тюбинге 8 января. Как сообщили в МВД Татарстана, погибшая каталась не с горки, а была привязана к автомобилю, за рулем которого была ее подруга. Знакомая хотела выдать случившееся за несчастный случай.

По данным ведомства, вечером того самого дня в экстренные службы поступил звонок. Сообщалось, что девушка каталась на тюбинге с горки, врезалась в столб и умерла. На место прибыли следователи, но там не было следов крови. Они не обнаружили признаки, указывающие на несчастный случай.

Находки они сделали примерно в 1,2 км от заявленной точки. Выяснилось, что на самом деле девушка каталась на тюбинге, который был привязан к автомобилю. А машину вела ее 22-летняя подруга. Появились кадры с камер, на которых запечатлено случившееся. На них автомобиль проезжал на большой скорости мимо дорожного знака, в какой-то момент девушка на тюбинге врезается в него.

Подругу погибшей задержали, она во все призналась. Отмечается, что возбуждено уголовного дело.

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