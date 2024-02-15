«Сказал, что рюкзак бабский»: сын полицейского унизил школьника из параллели и сломал ему нос

В одной из школ Екатеринбурга начали служебную проверку после избиения пятиклассника. На ребенка напал сверстник из параллели, отец которого работает полицейским. Причиной конфликта стал рюкзак, передает E1.ru.

Мама пострадавшего мальчика рассказала журналистам о случившемся. По словам женщины, обидчику сына не понравилось, что у него рюкзак с яркими лямками. Сначала школьник унизил ровесника, а потом перешел к активным действиям.

«Он остановил его, сказал, что рюкзак бабский, и ударил. Мой сын не ожидал такого, он не дерется, предпочитает решать конфликты словами», — поведала екатеринбурженка.

Папа хулигана работает в полиции. Родители пострадавшего уже обратились в правоохранительные органы и, по иронии судьбы, попали именно к нему. При этом семья обидчика никак не пытается урегулировать вопрос в рамках диалога. А сам мальчик, совершивший нападение, и вовсе считает, что не будет никаким образом наказан. В школе он уже прославился безобразным поведением.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением восьмиклассника на глазах учителей в Тюменской области. По факту случившегося была организована проверка.